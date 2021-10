Portugal realiza derradeiro treino antes do duelo com Luxemburgo

A Seleção portuguesa realiza hoje o último treino de preparação para o jogo com o Luxemburgo, do Grupo A de qualificação para o Mundial'2022, mantendo-se a dúvida sobre a disponibilidade de Diogo Jota.

Portugal tem uma sessão agendada para as 10:30, no Vale do Garrão, em Almancil, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, restando saber se o avançado do Liverpool surgirá pela primeira vez no relvado desde que se iniciou a concentração da equipa das quinas.

Jota tem estado a contas com problemas musculares e não só falhou todos os treinos realizados até agora, como também ficou de fora do particular de sábado, com o Catar, que a seleção nacional venceu por 3-0, com golos de Cristiano Ronaldo, José Fonte e André Silva.

O selecionador Fernando Santos terá, à partida, todos os restantes jogadores à disposição, depois de na véspera os titulares da partida com os qataris terem feito trabalho de recuperação no hotel, à exceção de Nuno Mendes, que integrou a sessão.

A partir das 12:30, o técnico e um jogador a designar falarão em conferência de imprensa, de antevisão do jogo com o Luxemburgo, o antepenúltimo do Grupo A de qualificação para o Mundial2022, que está agendado para terça-feira, às 19:45, no Estádio Algarve, com arbitragem do francês Benoît Bastien.

Com o triunfo da Sérvia diante dos luxemburgueses (1-0), no sábado, Portugal caiu para o segundo posto do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios (14), que lideram, mas têm mais uma partida realizada.

Já o Luxemburgo, que tem menos um jogo, é terceiro, com seis pontos, à frente de República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um).