Portugal qualifica-se para o Europeu de Sub-21

Reviravolta no marcador garante uma vaga na próxima edição da competição de seleções europeias. Golos de Gedson Fernandes e Diogo Queirós

A seleção sub-21 de Portugal garantiu uma vaga na próxima edição do Campeonato da Europa ao vencer, este domingo, o Chipre por 2-1, em jogo relativo à penúltima jornada do Grupo 7 da fase de apuramento da competição, no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal.

O conjunto cipriota começou a vencer logo aos 2', graças a um cabeceamento certeiro de Artymatas após um livre indireto, Gedson Fernandes igualou em cima do intervalo, na sequência de uma grande penalidade, golo este que já permitia a Portugal selar o apuramento.

A reviravolta no marcador ocorreu aos 68', quando Diogo Queirós, na sequência de um canto batido à esquerda, desviou a bola para o fundo da baliza de Paraskevas, beneficiando de um desvio de Florentino ao primeiro poste.

Com a presença no Euro'2021 desde já garantida, Portugal, vice-líder do Grupo 7 com 24 pontos, ainda tem oportunidade de terminar a fase de apuramento no primeiro lugar, caso vença os Países Baixos, primeiros classificados com 27 pontos, na última jornada.

Jogo no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal.

Portugal - Chipre, 2-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Artymatas, 02 minutos.

1-1, Gedson Fernandes, 45+1 (grande penalidade).

2-1, Diogo Queirós, 68.

Equipas:

- Portugal: Diogo Costa, Thierry Correia, Diogo Queirós, Diogo Leite, Nuno Mendes (Fábio Vieira, 82), Florentino, Vítor Ferreira, Gedson, Jota (Pedro Gonçalves, 69), Dany Mota (Gonçalo Ramos, 46) e Rafael Leão (João Mário, 46).

(Suplentes: Luís Maximiano, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Diogo Dalot, Tiago Djaló, Gonçalo Ramos, João Mário, Joelson Fernandes e Fábio Vieira).

Selecionador: Rui Jorge.

- Chipre: Paraskevas, Peratikos (Sergiou, 79), Artymatas (Adoni, 72), Andreou, Pileas, Satsias, Panayioto, Gavriel (Paroutis, 72), Mamas (Neophytou, 86), Roles (Charalambous, 46) e Katsantonis.

(Suplentes: Papastylianou, Sergiou, Antoniou, Charalampous, Neophytou, Charalambous, Adoni, Siathas e Paroutis).

Selecionador: Sasa Jovanovic.

Árbitro: Barbeno Luca (San Marino).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Peratikos (19), Katsantonis (32), Gedson (36), Roles (45) e Andreou (45+1).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.