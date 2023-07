Portugal procura segundo título europeu de sub-19: "Temos todas as condições"

Há cinco anos, Portugal venceu o primeiro Europeu da categoria. O treinador Hélio Sousa e o avançado Pedro Martelo dão o mote a final deste domingo.

O dia 29 de julho de 2018 ficará para sempre na história das seleções portuguesas, sobretudo da equipa sub-19, que, nesse dia, conquistou o primeiro europeu da categoria para as Quinas. A vitória surgiu aos 109 minutos, por intermédio de Pedro Martelo, precisamente frente à congénere italiana, a adversária deste domingo (20h00). Numa viagem ao passado, O JOGO recordou essa feliz conquista junto de dois dos protagonistas: o selecionador nacional de então, Hélio Sousa, e o avançado Pedro Martelo.

Para o jogador, de 23 anos, a principal memória é a do momento da celebração. "Mais do que uma equipa de futebol, éramos uma equipa de amigos, e essa é a melhor recordação. Tínhamos um grupo muito forte, dávamo-nos todos muito bem", contou o avançado dos irlandeses do Sligo Rovers, acreditando que a união foi o segredo em 2018 e pode ser o trunfo para hoje também. "A união era a nossa maior arma. Apesar de termos um grande plantel, éramos todos muito unidos e tínhamos um grande espírito de grupo; parece que nesta seleção, pelo que vejo, todos se dão muito bem, por isso, tenho a certeza de que esse vai ser um dos fatores que levará a ganhar", atirou. Para hoje a confiança está no máximo. "Acho que têm tudo para ganhar", voltou a salientar.

Já o treinador Hélio Sousa revelou que tem "memórias fantásticas e inesquecíveis" desse dia. "Fizemos uma competição extraordinária. Essa geração ganhou o Campeonato da Europa sub-17 e sub-19 e, por isso, fizeram dessa conquista um exemplo", começou por dizer o antigo selecionador, acreditando, também, que a união pode fazer a diferença. "É um dos pormenores importantíssimos que ajuda a conseguir algo mais, a superar e a buscar a excelência a cada momento", frisou.

Sobre o desafio de hoje, Hélio Sousa mostrou-se ambicioso, apesar de estar consciente de que tudo pode acontecer numa final. "É um desafio frente a uma das grandes seleções da Europa e que, claramente, tem os mesmos objetivos e as mesmas condições para vencer. No caso de Portugal, que venceu os três jogos da fase de grupos e goleou na meia-final, claro que no último jogo o objetivo também passa por vencer mais uma vez. Vai ser um jogo muito disputado, mas temos todas as condições para o vencer, e os jogadores, por toda a excelência que têm tido, toda a solidariedade e compromisso, demonstram capacidade para o conseguir", rematou.