Portugal perde mas apura-se para os "quartos" do Europeu de sub-17

Apesar da derrota com a Dinamarca, 3-1, a seleção portuguesa conseguiu o apuramento para os quartos de final, mas no segundo lugar do grupo D, pelo que irá defrontar a Espanha.

Portugal perdeu esta segunda-feira com a Dinamarca, 3-1, na última jornada da fase de grupos do Europeu de sub-17.

Apesar da derrota, a seleção portuguesa conseguiu o apuramento para os quartos de final, mas no segundo lugar do grupo D, pelo que irá defrontar a Espanha na próxima fase.

Portugal até começou melhor, com um golo de Ivan Lima, aos 30 minutos, mas Nartey (62'), Sorensen (70') e um autogolo de Luís Gomes (90'), deram à seleção dinamarquesa o triunfo e também o primeiro lugar do Grupo D, em igualdade com a equipa das "quinas", segunda colocada.

No outro jogo do grupo, entre as duas seleções que ficam pelo caminho, a Suécia venceu a Escócia, 1-0.

Portugal, campeão europeu de sub-17 por duas vezes, em 2003 e 2016, vai defrontar nos quartos de final a Espanha, que terminou no primeiro posto do Grupo C, à frente da Sérvia, adversária dos dinamarqueses na próxima fase.

Jogo no Estádio Nacional, em Ramat Gan.

Portugal - Dinamarca, 1-3.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Ivan Lima, 30 minutos.

1-1, Nartey, 62.

1-2, Hansborg-Sorensen, 70.

1-3, Luís Gomes, 90 (própria baliza).

Equipas:

Portugal: Diogo Fernandes, João Conceição, Luís Gomes, Diogo Monteiro, Leonardo Barroso, Rafael Luís (João Gonçalves, 78), João Veloso, Dário Essugo, Rodrigo Ribeiro (Afonso Moreira, 66), Ivan Lima (Ussumane Djaló, 90+1) e José Rodrigues (Vivaldo Semedo, 66).

(Suplentes: Francisco Silva, João Muniz, Ussumane Djaló, Martim Fernandes, Manuel Mendonça, Afonso Moreira, Tiago Andrade, Vivaldo Semedo e João Gonçalves).

Selecionador: José Lima.

Dinamarca: Sander, Fraulo (Bakhit, 66), Vraa-Jensen, Nybo, Grosso, Beck, Oscar Hojlund (Byskov, 66), Nartey, Sahsah, Hansborg-Sorensen e Emil Hojlund (Simmelhack, 81).

(Suplentes: Andresen, Bakhit, Bondergaard, Simmelhack, Jensen, Byskov, Wagner, Kvist e Munck).

Selecionador: Kenneth Madsen.

Árbitro: Igor Stojchevski (Macedónia do Norte).

Ação disciplinar: cartão amarelo para José Rodrigues (43) e Leonardo Barroso (89).