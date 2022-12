Portugal perde com Marrocos e diz adeus ao Mundial

Marrocos é a primeira seleção africana a marcar presença nas meias-finais de um Campeonato do Mundo

Youssef En-Nesyri apontou, ainda na primeira parte, o golo que afastou a equipa das Quinas do certame intercontinental.

Portugal está fora do Mundial do Catar. A Seleção Nacional perdeu diante de Marrocos, por 1-0, nos quartos de final e, desta forma, despediu-se da competição.

No Al Thumama Stadium, em Doha, Portugal apresentou uma alteração no onze inicial relativamente ao encontro com a Suíça - Rúben Neves entrou para o lugar de William Carvalho - e podia ter inaugurado o marcador logo aos cinco minutos, quando João Félix, de cabeça, obrigou Yassine Bono a uma grande intervenção.

A partir daqui, os "leões do Atlas" começaram a ganhar confiança no encontro e Youssef En-Nesyri, aos 6" e 26", e Hakim Ziyech, aos 18", criaram perigo junto da baliza lusa. Já depois da meia hora de jogo, João Félix voltou a deixar o aviso, com um disparo de fora da área que desviou em Jawad El Yamiq e quase traiu Yassine Bono.

No entanto, foi mesmo a turma marroquina a abrir o ativo ao minuto 42. Yahia Allah cruzou da esquerda e Youssef En-Nesyri cabeceou para o fundo das redes, num lance onde Diogo Costa e Rúben Dias ficam muito mal na fotografia, com abordagens péssimas. Até ao intervalo, Bruno Fernandes, num remate inesperado, levou a bola a embater na barra, na melhor oportunidade portuguesa no primeiro tempo.

A abrir a segunda parte, Marrocos podia ter chegado ao segundo, através de um livre venenoso de Hakim Ziyech. Daqui em diante, Gonçalo Ramos, aos 58", e Bruno Fernandes, aos 64", estiveram perto de igualar a contenda para a equipa das Quinas. Contudo, a ocasião mais flagrante do conjunto luso surgiu dos pés de João Félix. Aos 83 minutos, o avançado do Atlético de Madrid viu Yassine Bono fazer a defesa da partida e negar-lhe o empate. Até ao fim, Cristiano Ronaldo, aos 90+1", e Pepe, aos 90+7", tiveram as derradeiras chances de levar o desafio para prolongamento, mas o triunfo não escapou à congénere africana.