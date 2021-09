Portugal perde com Inglaterra e falha final da Syrenka Cup em sub-17

Nos quartos de final, a equipa de José Lima tinha goleada a República Checa, por 4-1.

A seleção portuguesa de sub-17 de futebol foi afastada da final da Syrenka Cup, torneio particular que está a decorrer na Polónia, ao perder com a Inglaterra, por 2-1, em Elblag.

No Estádio Miejski, Portugal ficou em vantagem logo aos dois minutos, por João Gonçalves, mas os ingleses deram a volta perto do fim e garantiram o triunfo na meia-final, com golos de Emre Tezgel, aos 84 e 90+2.

Nos quartos de final, a equipa de José Lima tinha goleada a República Checa, por 4-1.