Portugal perde com a Coreia do Sul, mas assegura primeiro lugar do Grupo H

A Seleção Nacional voltou a ser derrotada pela turma sul-coreana, depois do desaire no Mundial de 2002

A equipa das Quinas encerra a fase de grupos do Mundial do Catar com duas vitórias (3-2 diante do Gana e 2-0 contra o Uruguai) e uma derrota, no jogo desta sexta-feira, perfazendo seis pontos.

Portugal perdeu, esta sexta-feira, frente à Coreia do Sul por 2-1, na última jornada da fase de grupos do Mundial do Catar. Ainda assim, a turma às ordens de Fernando Santos assegurou o primeiro lugar do Grupo H, uma vez que o Gana também foi derrotado pelo Uruguai (0-2, com um bis de De Arrascaeta).

No Education City Stadium, em Al Rayyan, Portugal, já apurado para os oitavos de final da prova, apresentou-se com seis alterações no onze inicial relativamente ao encontro com o Uruguai (Diogo Dalot, António Silva - que se tornou o jogador mais jovem de sempre a atuar pela Seleção Nacional em Campeonatos do Mundo -, Vitinha, Matheus Nunes, Ricardo Horta e João Mário entraram para os lugares de Nuno Mendes, Rúben Dias, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Félix, mantendo-se Diogo Costa, Pepe, João Cancelo, Rúben Neves e Cristiano Ronaldo como titulares) e adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos.

Após um sublime passe em profundidade de Pepe, Diogo Dalot recebeu aberto na direita, ultrapassou o defesa sul-coreano e, já na linha final, cruzou rasteiro e atrasado para a entrada da pequena área, onde Ricardo Horta apareceu para abrir o ativo - desta forma, o avançado do Braga, de 28 anos, chegou ao segundo tento na conta pessoal pela formação lusa.

A Coreia do Sul, que não pôde contar com Paulo Bento no banco - o técnico português foi expulso após o final do jogo contra o Gana -, restabeleceu a igualdade à passagem do minuto 27, já depois de Jin-Su Kim ter visto um golo ser-lhe anulado, por fora de jogo. Na sequência de um canto cobrado na esquerda por Kang-In Lee, Cristiano Ronaldo encolheu-se, viu a bola bater-lhe e fez uma assistência involuntária para Young-Gwon Kim, que atirou para o empate.

Até ao intervalo, Diogo Dalot, aos 34", Vitinha e Cristiano Ronaldo, numa dupla oportunidade aos 42", e Ricardo Horta, aos 44", ainda levaram perigo à baliza sul-coreana, mas o resultado não sofreu alterações.

Na segunda parte, a Coreia, que necessitava de ganhar para se qualificar para a fase a eliminar, passou a ter maior ascendente na partida e, aos 67 minutos, In-Beom Hwang, com um disparo potente de fora da área, obrigou Diogo Costa a aplicar-se, apesar de a bola ter saído à figura do guarda-redes do FC Porto. Já em período de compensação, aos 90+1", num contra-ataque rapidíssimo, Hee-Chan Hwang, assistido pela estrela e capitão Heung-Min Son, jogador do Tottenham, apontou o golo da reviravolta, que selou o triunfo sul-coreano e apurou a formação comandada por Paulo Bento para os oitavos de final do Mundial.