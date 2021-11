Portugal nunca perdeu com Sérvia, mas os empates reinam: recorde os confrontos

Na liderança do Grupo A de qualificação para o Mundial, depois do empate em Dublin (0-0), na quinta-feira, Portugal apenas precisa de manter a invencibilidade face aos sérvios, na Luz, para garantir a qualificação direta para o Catar.

A seleção portuguesa nunca perdeu com a Sérvia e, em casa, empatou dois dos três jogos, pelo que só tem de manter o registo no domingo para carimbar um lugar na fase final do Mundial'2022.

Em sete jogos, todos oficiais, os primeiros seis de apuramento para os Europeus de 2008, 2016 e 2020 e o último já na corrida ao Catar'2022, Portugal soma três vitórias e quatro empates, com 13 golos marcados e nove sofridos.

O derradeiro embate aconteceu em 27 de março, em Belgrado, onde Portugal só não venceu porque, sobre o final do período de descontos, nenhum dos elementos da equipa de arbitragem - num jogo sem VAR - viu que a bola rematada por Cristiano Ronaldo ultrapassou por completo a linha.

No jogo 1000 da carreira do selecionador luso, Fernando Santos, a formação das quinas somou, assim, um empate amargo, até porque chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças a um bis do avançado Diogo Jota, que faturou aos 11 e 36 minutos.

Os sérvios lograram, porém, restabelecer a igualdade na segunda parte, com tentos de Aleksandar Mitrovic, aos 46 minutos, e Filip Kostic, aos 60.

Este foi o quarto jogo luso na Sérvia, depois de um outro empate a abrir (1-1 na corrida ao Euro'2008) e de duas vitórias consecutivas: 2-1 no apuramento para o Euro'2016 e 4-2 na fase de qualificação para o Euro'2020.

No que respeita aos jogos caseiros, o primeiro realizou-se em 12 de setembro de 2007, em Alvalade, onde Portugal se adiantou logo aos 11 minutos, por Simão Sabrosa, mas permitiu a igualdade sobre o final, aos 87, quando Branislav Ivanovic faturou.

A única vitória em casa sobre a Sérvia aconteceu ao segundo jogo, em 29 de março de 2015, agora na Luz, onde, a exemplo do que sucedeu no primeiro embate, Portugal marcou cedo, aos 10 minutos, por intermédio de Ricardo Carvalho.

Os forasteiros ainda restabeleceram a igualdade, aos 61 minutos, pelo ex-benfiquista Nemanja Matic, mas a mesma só durou dois minutos, já que, aos 63, Fábio Coentrão, outro ex-jogador dos encarnados, apontou o 2-1 final.

A última partida em solo luso também teve lugar na Luz, em 25 de março de 2019, e, para não variar, teve um golo muito cedo, mas desta vez favorável à Sérvia, que se adiantou aos sete minutos, por Dusan Tadic, de grande penalidade.

A formação portuguesa perdeu, depois, Cristiano Ronaldo, que saiu lesionado, aos 30 minutos, mas ainda conseguiu restabelecer a igualdade na primeira parte, com um golaço de Danilo Pereira, aos 42 minutos, que selou o 1-1 final.

O oitavo encontro entre as seleções principais de Portugal e da Sérvia, do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, realiza-se no domingo, pelas 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, sendo que, por castigo, o central luso Pepe é ausência certa.