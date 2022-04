Portugal no Catar vale ouro

O Mundial constitui uma oportunidade para alcançar a glória desportiva e de desenvolver a economia e a marca Portugal.

Portugal qualificou-se para o Mundial"2022 no Catar, o que representa uma alegria para os portugueses, que há tanto sonham com o título de campeão do mundo.

Aliada a esta grande emoção, existe ainda uma perspetiva económica. Os prémios associados à qualificação para este Mundial representam máximos históricos. Concretamente, US$10,5 milhões pela participação e os valores aumentam em função do sucesso na prova. Isto significa que o campeão mundial (esperamos que Portugal!) receberá um total de US$47,5 milhões. Além destes prémios atribuídos a cada seleção, a FIFA também atribui a cada clube, em média, US$8,500 por dia por jogador.

Estes são apenas alguns dos impactos diretos da nossa participação no Mundial. Mas existirão outras externalidades?

O impacto desta competição no mercado de transferências de jogadores será certamente atípico, uma vez que a prova decorre a meio da temporada desportiva, podendo alterar as dinâmicas tradicionais do mercado de verão (anterior) e de inverno (posterior).

Em termos de consumo, de acordo com um estudo do Gabinete de Estudos de Marketing para o Desporto do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), no último Mundial, na Rússia em 2018, foi estimado um retorno para a economia nacional de €700 milhões, se Portugal ganhasse o Mundial, ou de €300 milhões se ficasse pela fase de grupos. O estudo conclui que o impacto é estimulado de diferentes formas - pelo consumo em casa (35% a 43%), na restauração (15% a 18%), através de publicidade (18% a 22%), e de apostas online (6%). Obviamente que uma edição do Mundial disputada em pleno Inverno em Portugal, poderá levar a diferentes padrões de consumo, com jogos disputados em horário de trabalho no nosso país e com um clima frio e chuvoso.

Por outro lado, existe ainda o impacto gerado na marca Portugal, com a visibilidade que Portugal recebe. Num grupo com países de três continentes diferentes, o nosso nome será levado para muitas ruas e casas destes três continentes (e de outros), o que permite um atenuar das barreiras informacionais e culturais associadas a um negócio internacional, facilitando o estabelecimento de novas parcerias e até um aumento de exportações, para além da vertente turística que podemos alavancar.

O Mundial representa por isso, uma oportunidade de se chegar à glória dentro de campo, mas também uma oportunidade para o desenvolvimento da economia e da marca Portugal.