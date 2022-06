Portugal não sofria um golo no primeiro minuto de jogos a valer há 56 anos

Pak Seung-Zin, ex-futebolista da Coreia do Norte, detém o registo de golo mais madrugador à turma lusitana, em jogos oficiais.

A Seleção Nacional voltou a sofrer um golo no minuto 1 de um jogo a contar para uma competição mais de meio século depois, através do cabeceamento certeiro de Haris Seferovic, aos 56 segundos do Suíça-Portugal, relativo à atual Liga das Nações.

Portugal não permitia um golo tão madrugador em jogos oficiais desde o encontro com a Coreia do Norte, no Campeonato do Mundo de 1966, realizado em Inglaterra, no qual Pak Seung-Zin marcou logo aos 50 segundos, batendo o guardião José Pereira.

O golo inaugural e madrugador de Haris Seferovic (atleta do Benfica) diante da Seleção Nacional, em jogo do grupo A2 da Liga das Nações, apontado este domingo, tornou-se, assim, no segundo mais rápido a ser marcado à turma lusitana em 56 anos.

A nível particular, o golo sofrido de forma mais precoce foi aos 46 segundos de um jogo contra Angola, em Lisboa, em 2011.