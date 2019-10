Portugal não poderá ser cabeça de série no Euro'2020: saiba porquê e confira as contas

Seleção Nacional depende apenas de si para estar na fase final do Europeu. Para tal, "basta" vencer os dois jogos que faltam.

É ganhar e ganhar. Com a derrota em Kiev (2-1), o primeiro lugar do Grupo B de qualificação para o Euro'2020 ficou fora do alcance de Portugal. Com duas rondas para disputar, a Ucrânia, com mais um jogo, assegurou 19 pontos e uma diferença de oito para os campeões da Europa. No segundo lugar, a Seleção Nacional tem agora de se preocupar com a Sérvia, que venceu na Lituânia (1-2) e está agora a apenas um ponto.

Portugal recebe a Lituânia e vai ao Luxemburgo, dependendo apenas de si para ser apurado

O facto de a vantagem ter encurtado não perturba as hipóteses de apuramento direto, uma vez que o segundo lugar também vale presença na fase final, embora Portugal perca a possibilidade de ser cabeça de série no sorteio da fase final. Com os seis pontos que falta disputar, com a Lituânia e no Luxemburgo, Portugal apura-se. Caso chegue ao fim em igualdade de pontos com os sérvios, mantém a posição, uma vez que tem vantagem no confronto direto, dado que empatou e venceu este adversário.

No pior dos cenários, ou seja, caso viesse a cair para o terceiro lugar do Grupo B, Portugal teria lugar no play-off, graças à conquista da Liga das Nações. As contas serão retomadas em novembro, em casa, com a Lituânia.