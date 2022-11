Seleção portuguesa na máxima força no segundo treino em solo catari

Fernando Santos viu todos os jogadores subirem ao relvado a quatro dias do embate com o Gana.

A Seleção Nacional cumpriu este domingo, a quatro dias da estreia no Mundial, frente ao Gana, o segundo treino em Al-Shahanyia.

Desta feita, Fernando Santos pôde contar com os 26 convocados à disposição, ao contrário do que tinha sucedido na véspera: na altura, António Silva, Diogo Dalot, William, Otávio, João Félix e André Silva ficaram no ginásio, em trabalho de recuperação. Hoje, todos estiveram no relvado.

Pepe mantém o joelho esquerdo ligado. Recorde-se que o experiente central esteve afastado da competição durante praticamente um mês e meio, antes de ser chamado para o Mundial.

O treino voltou a contar com diversos jornalistas internacionais, novamente de lentes focadas em Cristiano Ronaldo, numa altura em que ainda muito se fala sobre a polémica entrevista concedida a Piers Morgan.