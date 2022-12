Portugal na máxima força na véspera de defrontar Marrocos

Fernando Santos contou com 24 jogadores no relvado.

A seleção portuguesa termina esta sexta-feira a preparação para o jogo com Marrocos, agendado para as 15h00 de sábado e a contar para os quartos de final do Mundial, na máxima força.

Os 24 jogadores - recorde-se que Danilo e Nuno Mendes já não estão no estágio - estiveram à disposição de Fernando Santos no relvado, aparentemente sem qualquer limitação, nos 15 minutos da sessão de trabalho abertos à comunicação social.

De lembrar que, na quinta-feira, Rúben Dias, defesa do Manchester City, não treinou no relvado. Não estando a contas com qualquer lesão, ficou no ginásio a fazer trabalho específico de recuperação.

Portugal e Marrocos vão defrontar-se nos quartos de final do Mundial'2022, no sábado, a partir das 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, num encontro que será dirigido pelo argentino Facundo Tello.