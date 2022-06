Portugal na máxima força a dois dias da receção à Chéquia

O jogo está agendado para quinta-feira, pelas 19h45, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug.

A Seleção Nacional prosseguiu esta terça-feira com a preparação para a receção à Chéquia, na quinta-feira, da terceira jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, e contou com todos os 26 convocados.

Na segunda-feira, só os suplentes e aqueles que não foram opção na vitória contra a Suíça (4-0), em Lisboa, subiram ao relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo os titulares ficado no ginásio a realizar trabalho de recuperação.

Hoje, durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador, Fernando Santos, teve à disposição todo o grupo, que foi dividido em três para a realização dos habituais exercícios de aquecimento com e sem bola.

Apenas os três guarda-redes estiveram à margem do grupo dos jogadores de campo, para efetuarem trabalho específico.

Com a goleada imposta à Suíça, Portugal passou a liderar o agrupamento, com quatro pontos, os mesmos da Chéquia, que empatou na receção à Espanha (2-2), terceira colocada, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.

O jogo está agendado para quinta-feira, pelas 19h45, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug.

Depois de enfrentar os checos, novamente no Estádio José Alvalade, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.