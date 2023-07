Portugal na final do Europeu de sub-19: "Queremos ser uma equipa dominadora"

Declarações de Joaquim Milheiro, selecionador sub-19, após o triunfo por 5-0 frente à Noruega, mas meias-finais do Europeu

A vitória: "Estamos muito felizes, fizemos um jogo muito bonito, respeitando o que é a nossa identidade. Corremos riscos. A ganhar por 1-0 fomos à procura do segundo, depois do terreiro. Tem muito a ver com a nossa mentalidade individual e coletiva. Queremos cada vez mais solidez para a final."

Missão: "Queremos ser donos do jogo com bola, colocar o adversário em situações difíceis. Estes jogadores têm inteligência para perceber as circunstâncias do jogo. Parabéns à equipa. Todas as individualidades saíram valorizadas com compromisso com uma determinada organização de jogo. Com serenidade, ainda poderíamos ter dilatado o resultado."

Espanha ou Itália na final: "É indiferente. Respeitamos muito o próximo adversário. Queremos ser uma equipa dominadora, que joga bom futebol. O histórico não vai ter influência. Os jogadores, a época, as nuances de identidade são diferentes. É um novo desafio, uma nova oportunidade para estes atletas mostrarem o amor por envergar a camisola das quinas".