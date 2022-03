Portugal marca nove golos frente à Finlândia e está no Europeu de sub-17

Goleada por 9-1 sobre a Finlândia permitiu a Portugal carimbar o apuramento para o Europeu de sub-17, que se realiza entre 16 de maio e 1 de junho.

A Seleção Nacional sub-17 apurou-se esta terça-feira para o Europeu da categoria ao golear a Finlândia por 9-1, no último encontro do Grupo 8 da Ronda de Elite que decorreu em Viseu.

Portugal precisava apenas de um empate e até entrou mal no jogo, ficando em desvantagem logo aos dois minutos, com um golo do finlandês Talvitie. A resposta portuguesa foi avassaladora, com golos de Afonso Moreira (11'), João Gonçalves (13'), José Dinis Rodrigues (45+1', 60' e 65'), Rodrigo Ribeiro (72', 80' e 89') e Diogo Monteiro (90+2').

Portugal terminou com nove pontos em três jogos, já que anteriormente tinha batido a República da Irlanda 4-1) e a Bulgária (2-1).

A fase final do Campeonato da Europa sub-17 decorrerá em Israel, de 16 de maio a 1 de junho, com 16 equipas. Portugal junta-se a Alemanha, Espanha e França entre os vencedores de grupo.