Portugal mantém o posto no ranking da FIFA: confira a classificação

Bélgica continua a surgir no topo da lista.

A seleção portuguesa de futebol mantém o quinto lugar do ranking da FIFA, que continua a ser liderado pela Bélgica, revelou esta quinta-feira o organismo, na atualização de outubro, depois de terem sido realizados um total de 120 jogos.

Portugal continua no quinto posto, agora com 1.661 pontos, atrás da Inglaterra, quarta (1.669), num ranking que volta a ser encabeçado pela Bélgica (1.765), seguido da campeã mundial França, segunda (1.752), e do Brasil, terceiro (1.725).

Para a atualização do ranking contaram os últimos três jogos da seleção nacional, efetuados no início de outubro, em que empatou a zero com Espanha, num particular, seguido de resultado idêntico com a França e um triunfo por 3-0 sobre a Suécia, estes dois últimos jogos a contar para a Liga das Nações.

Portugal tem agora atrás a Espanha, que subiu uma posição para sexto, em troca com o Uruguai, que caiu para sétimo.

A Argentina também trocou de lugares com a Croácia, com os sul-americanos a ascenderem ao oitavo posto e os vice-campeões mundiais a caírem para nono.

O "top 10" volta a ser fechado pela Colômbia, seleção liderada pelo português Carlos Queiroz.

Nesta última atualização, a seleção de Malta protagoniza a maior ascensão, tendo subido seis lugares para 180.º, enquanto a Roménia foi a que mais caiu, tendo dado um "trambolhão" de 10 lugares, para 44.º.

Quanto às restantes seleções comandadas por treinadores portugueses, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, subiu um posto, para 38.º, enquanto os Camarões (53.º), de Toni Oliveira, e o Bahrain (99.º), de Hélio Sousa, mantiveram os lugares.

- Ranking da FIFA em 22 de outubro:

1. (1) Bélgica, 1.765.

2. (2) França, 1.752.

3. (3) Brasil, 1.725.

4. (4) Inglaterra, 1.669.

5. (5) Portugal, 1.661.

6. (7) Espanha, 1.639.

7. (6) Uruguai, 1.637.

8. (9) Argentina, 1.636.

9. (8) Croácia, 1.634

10.(10) Colômbia, 1.631

(...)

38. (39) Coreia do Sul, 1.464.

53. (53) Camarões, 1.413.

78. (78) Cabo Verde, 1.316.

99. (99) Bahrain, 1.225.

106. (105) Moçambique, 1.200.

118. (119) Guiné-Bissau, 1.155.

124. (124) Angola, 1.136.

182. (181) São Tomé e Príncipe, 923.

183. (182) Macau, 922.

197. (196) Timor-Leste, 879.