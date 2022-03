Portugal-Macedónia do Norte: confira o onze inicial da Seleção Nacional

O Portugal-Macedónia do Norte, do play off de acesso ao Mundial'2022, realiza-se no Estádio do Dragão a partir das 19h45

Onze de Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Danilo e Nuno Mendes; Moutinho; Otávio, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Ronaldo e Jota.

Suplentes de Portugal: Rui Patrício, José Sá, Guerreiro, José Fonte, Cédric, Vitinha, William Carvalho, Matheus Nunes, André Silva, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, João Félix.

Onze da Macedónia: Dimitrievski; Stefan Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Ademi, Elmas, Bardhi; Kostadinov, Trajkovski, Milan Ristovski.

Suplentes da Macedónia: Naumovski, Siskovski, Todoroski, Ashkovski, Ristevski, Serafimov, Nikolov, David Babunski, Spirovski, Churlinov, Dorian Babunski, Miovski.