Portugal-Luxemburgo no Algarve vai ter casa cheia

Partida de apuramento para o Euro'2024 será jogada no Estádio do Algarve.

A Seleção Nacional volta à ação em setembro, com um duplo compromisso de apuramento para o campeonato da Europa do próximo ano e vai contar com casa cheia no embate frente ao Luxemburgo, marcado para dia 11, no Estádio do Algarve.

Os bilhetes disponibilizados no site da Federação Portuguesa de Futebol já se encontram esgotados, assim como aqueles que estavam à venda nas lojas Continente. Os últimos ingressos estão disponíveis no site da cadeia de hipermercados.

De recordar que, antes desse encontro, os comandados de Roberto Martínez defrontam a Eslováquia em Bratislava, a 8 de setembro. Portugal lidera o Grupo H de apuramento para o Europeu, que vai realizar-se na Alemanha, com 12 pontos somados em quatro desafios.