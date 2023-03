O ex-Sporting João Mário foi assobiado em Alvalade quando entrou. Cristiano Ronaldo foi muito ovacionado quando foi substituído.

Aos 78 minutos do Portugal-Liechtenstein, Cristiano Ronaldo deu lugar a Gonçalo Ramos e foi muito ovacionado pelos adeptos presentes do Estádio José Alvalade. O jogador formado no Sporting marcou dois golos na vitória portuguesa, por 4-0.

Em sentido contrário, João Mário, médio que trocou o Sporting pelo Benfica, entrou aos 89 minutos e foi assobiado.