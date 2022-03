Portugal joga o acesso ao Mundial'2022 frente à Turquia: confira o onze provável

Devem jogar quatro elementos num sector intermédio com William, Bernardo Silva certos e Moutinho e Bruno Fernandes favoritos ao 11. Cristiano Ronaldo e Jota jogam no ataque e os centrais serão Danilo e Fonte. Nas laterais, Dalot e Raphael Guerreiro devem ganhar a preferência do selecionador em relação a Cédric e Nuno Mendes.

Fernando Santos assumiu ontem ter poucas dúvidas quanto ao 11 a apresentar hoje com a Turquia. Uma equipa inicial que, tudo indica, irá apresentar-se com quatro médios, deslocando o selecionador Bernardo Silva do corredor direito, onde tem jogado no 4x3x3, para a zona central. Neste sector William terá também lugar, partindo João Moutinho e Bruno Fernandes como favoritos a completar o quarteto.

Contudo, pode surgir aqui uma surpresa, com a inclusão de Otávio. O médio do FC Porto regressou à Seleção depois de em setembro ter sido chamado pela primeira vez, estreando-se com o Catar, jogo em que foi titular e marcou, e entrando ainda na partida com o Azerbaijão.

Tratando-se de um jogo decisivo, o técnico nacional deverá manter a confiança na maioria dos jogadores mais experientes entre o grupo de 24 disponíveis (Cancelo está castigado e Pepe tem covid-19), razão pela qual o ataque será para o capitão Cristiano Ronaldo, que terá a companhia de Diogo Jota, melhor artilheiro português esta época ao nível de clubes.

Na defesa, a zona central será ocupada pelos experientes Danilo e José Fonte.

Ainda no sector mais recuado, as laterais têm forte concorrência. Sem Cancelo, Dalot é o candidato mais forte a jogar na direita, mas Cédric, nos últimos jogos titular no Arsenal, tem um acumulado de experiência que não deve ser menosprezado. No flanco canhoto, Raphael Guerreiro, quando em boa forma, tem sido a primeira opção, mas Nuno Mendes já soma aos 19 anos 11 jogos na Seleção.

Onze provável da Seleção portuguesa (4x4x2): Rui Patrício; Dalot, Danilo, José Fonte e Raphael Guerreiro; Bruno Fernandes, William, João Moutinho e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.