Portugal joga em dois tabuleiros: a final-four e também de olho no Mundial

O Estádio da Luz recebe este sábado o Portugal-França que pode decidir de imediato o vencedor do Grupo A3 da Liga das Nações. Para que isso aconteça basta que qualquer uma das equipas ganhe a partida, porque a colocaria com mais três pontos que o adversário direto e em vantagem no confronto.

Em caso de empate, a classicação no topo pode manter-se igual ou alterar-se. Se for um nulo, resultado que se verificou no embate entre as duas equipas em Saint-Denis, Portugal continuará na frente, beneficiando de uma melhor diferença de golos. Mas se houver empate com golos, a França ficará em vantagem pelo fator dos tentos marcados fora. Ou seja, na derradeira jornada a Seleção só poderia resgatar o primeiro lugar se somasse mais pontos que os gauleses. Na primeira situação, bastaria à equipa das Quinas alcançar na Croácia resultado idêntico ao dos franceses contra a Suécia, desde que não perdesse a atual vantagem na diferença de golos que lhe é muito favorável: oito positivos contra quatro e apenas aplicável se ambas ganharem ou perderem.

O primeiro prémio garantido por eventual triunfo esta noite é a presença na final-four da prova, conquistada pela equipa das Quinas em 2019. Mas há mais. Os dois melhores primeiros classificados da Liga A terão garantido um lugar no play-off de apuramento para o Mundial"2022 se, por acaso, não forem capazes de se qualificar diretamente.

Em relação a esse campeonato do mundo - cujo sorteio da fase de apuramento da UEFA terá lugar a 7 de dezembro -, haverá dez grupos, cinco com seis seleções e cinco de cinco equipas, quatro destes reservados para os países apurados para a final-four da Liga das Nações, por falta de datas disponíveis para disputarem dez jornadas. O caminho para o Mundial é relativamente simples: a Europa vai colocar 13 seleções no Catar e os dez primeiros classificados entram automaticamente na competição. As restantes três vagas serão alcançadas via play-off, nos quais entram os dez segundos classicados e mais duas equipas da Liga das Nações, os tais dois melhores primeiros classificados, ou, se estes passarem diretamente, as que tiveram melhor desempenho na prova e não se qualificaram.

