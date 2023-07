Portugal já conhece o adversário na final do Europeu de sub-19

Itália derrotou a Espanha por 3-2 e garantiu presença no decisivo jogo.

A Itália juntou-se a Portugal na final do Europeu de sub-19, depois de vencer a Espanha por 3-2 na segunda meia-final da competição. Num jogo intenso, as emoções estavam guardadas para a segunda parte, período no qual foram apontados os cinco golos do jogo.

Vignato, aos 52', colocou a Itália na frente, mas seis minutos depois Barbera restabeleceu a igualdade. A Itália voltou à carga e Pisilli (66') voltou a colocar os transalpinos a vencer. Ao minuto 74, Gasiorowski fez o 2-2 e Lipani, aos 85', fixou o resultado final.

Antes, Portugal apurou-se para a final pela sexta vez, depois de golear a Noruega por 5-0, em jogo disputado em Paola, Malta.

No estádio Tony Bezzina, a seleção lusa inaugurou o marcador por intermédio de Gustavo Sá (quatro minutos) e ampliou a vantagem com tentos de Hugo Félix (17), de grande penalidade, Rodrigo Ribeiro (31 e 66) e Carlos Borges (69), superando a formação treinada pelo português Luís Pimenta.

Portugal venceu o Europeu sub-19 em 2018 e foi finalista derrotado em quatro ocasiões (2003, 2014, 2017 e 2019). As duas formações já se defrontaram neste Europeu, há precisamente uma semana, em jogo da segunda jornada do Grupo A que terminou com um triunfo robusto da equipa das quinas, por 5-1.

Esta será a terceira vez que Portugal e Itália se encontram na final de um Europeu de sub-19, com os transalpinos a vencerem o duelo de 2003 (2-0) e os portugueses a imporem-se na decisão de 2018 (4-3), a única que a equipa das quina' venceu.

A final está marcada para domingo, às 20h00.