Portugal já conhece datas do apuramento para o Europeu de 2024: ora veja

A FIFA divulgou esta segunda-feira o calendário dos jogos de apuramento para o Europeu de 2024, incluindo as datas que dizem respeito a Portugal, que está inserido no grupo J, juntamente com a Bósnia e Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein.

Recorde-se que Portugal precisa de ficar nos dois primeiros lugares do grupo para apurar-se diretamente para a fase final da prova, que será acolhida pela Alemanha, sendo que as restantes três vagas serão decididas por via de um play-off.

Confira as datas de cada jornada do grupo de Portugal:

23 de março de 2023

Bósnia-Islândia (19h45)

Portugal-Liechtenstein (19h45)

Eslováquia-Luxemburgo (19h45)

26 de março de 2023

Liechtenstein-Islândia (17h00)

Luxemburgo-Portugal (19h45)

Eslováquia-Bósnia (19h45)

17 de junho de 2023

Luxemburgo-Liechtenstein (14h00)

Islândia-Eslováquia (19h45)

Portugal-Bósnia (19h45)

20 de junho de 2023

Bósnia-Luxemburgo (19h45)

Islândia-Portugal (19h45)

Liechtenstein-Eslováquia (19h45)

8 de setembro de 2023

Bósnia-Liechtenstein (19h45)

Luxemburgo-Islândia (19h45)

Eslováquia-Portugal (19h45)

11 de setembro de 2023

Islândia-Bósnia (19h45)

Portugal-Luxemburgo (19h45)

Eslováquia-Liechtenstein (19h45)

13 de outubro de 2023

Islândia-Luxemburgo (19h45)

Liechtenstein-Bósnia (19h45)

Portugal-Eslováquia (19h45)

16 de outubro de 2023

Bósnia-Portugal (19h45)

Islândia-Liechtenstein (19h45)

Luxemburgo-Eslováquia (19h45)

16 de novembro de 2023

Liechtenstein-Portugal (19h45)

Luxemburgo-Bósnia (19h45)

Eslováquia-Islândia (19h45)

19 de novembro de 2023

Bósnia-Eslováquia (19h45)

Liechtenstein-Luxemburgo (19h45)

Portugal-Islândia (19h45)