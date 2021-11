Portugal, já apurado, perde com Ucrânia na qualificação para o Europeu sub-17

Portugal fechou o Grupo 11 no segundo lugar, com seis pontos, os mesmos da líder Ucrânia - ambos apurados para a ronda de elite -, seguindo-se os eliminados País de Gales, com quatro, e Cazaquistão, com um ponto.

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 perdeu esta terça-feira com a congénere da Ucrânia, por 3-2, no Estádio Algarve, terminando o primeiro torneio de apuramento para o Europeu do escalão no segundo lugar.

A equipa das quinas, que já tinha assegurado a passagem à ronda de elite após vitórias nos dois jogos anteriores, falhou o objetivo de fazer o pleno no Grupo 11, deixando fugir duas vantagens na partida e permitindo a reviravolta final do adversário.

João Gonçalves, aos 13 minutos (grande penalidade), e José Rodrigues (57) marcaram para Portugal, enquanto Oleksiy Gusiev (43), Mykyta Dzen (61) e Dmytro Kremchanin (81) assinaram os tentos da Ucrânia.

Jogo no Estádio Algarve.

Ucrânia - Portugal, 3-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, João Gonçalves, 13 minutos (grande penalidade).

1-1, Oleksiy Gusiev, 43.

1-2, José Rodrigues, 57.

2-2, Mykyta Dzen, 61.

3-2, Dmytro Kremchanin, 81.

Equipas:

Ucrânia: Vladyslav Kravets, Oleksiy Gusiev, Yehor Syzoniuk (Stepan Lysenko, 90+2), Nazar Balaba, Mykola Oharkov, Maksym Vasylets, Yevhen Yanovich, Dmytro Kremchanin, Andrii Matkevych (Maksym Derkach, 77), Nazar Yanchyshyn (Marian Bats, 90+2) e Mykyta Dzen.

(Suplentes: Davyd Fesyuk, Marian Bats, Serhii Panchenko, Yevhenii Mykytiuk, Maksym Derkach, Yehor Kniazev, Illia Shatov, Viktor Bilokon e Stepan Lysenko).

Selecionador: Oleh Kuznetsov.

Portugal: Diogo Fernandes, João Conceição, Diogo Monteiro, Marlon Júnior, Leonardo Barroso, Henrique Arreiol (João Rego, 73), Guilherme Santos (Rafael Luís, 46), João Gonçalves (João Veloso, 46), Afonso Moreira, Ivan Lima (Alfa Baldé, 84) e Rodrigo Ribeiro (José Rodrigues, 46).

(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Luís Gomes, Francisco Machado, Alfa Baldé, José Rodrigues, Rafael Luís, João Veloso, João Rego e Gustavo Varela).

Selecionador: José Lima.

Árbitro: Christian-Petru Ciochirca (Áustria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nazar Yanchyshyn (09) e Maksym Vasylets (48).

Assistência: Cerca de 100 espectadores.