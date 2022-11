Portugal inicia qualificação para o Europeu de sub-17 com goleada sobre o Cazaquistão

Triunfo por 6-1 no arranque da primeira fase de qualificação para o Europeu da categoria.

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 venceu esta quarta-feira facilmente a congénere do Cazaquistão, por 6-1, no arranque da primeira fase de qualificação para o Europeu da categoria, em jogo de sentido único disputado no Estádio Algarve.

Gonçalo Oliveira abriu o ativo, aos 24 minutos, Agimanov ainda empatou de grande penalidade (53), mas Gil Martins (65), Nuno Patrício (71, de penálti, e 77), Gonçalo Moreira (74) e Diogo Sousa (85) confirmaram a goleada de Portugal.

Os portugueses ocupam o primeiro lugar do Grupo 1, em igualdade pontual (três pontos) com a Eslovénia, que esta quarta-feira venceu as Ilhas Faroé (2-0), em Albufeira.

O ascendente da equipa das quinas manifestou-se desde os minutos iniciais, com muita posse de bola, perante um Cazaquistão muito fechado, que deixou apenas um homem na frente e nunca incomodou no primeiro tempo, chegando ao intervalo sem remates.

Após ameaças de Gonçalo Moreira, aos seis minutos, e Gil Martins (12), intercetadas pela defesa cazaque, o primeiro golo chegou aos 24 minutos, na sequência de um lance de bola parada: Gonçalo Oliveira cabeceou no 'coração' da área, após canto de Gil Martins e desvio de Tiago Freitas ao primeiro poste.

Os portugueses continuaram a empurrar o adversário para a sua área, mas pecaram na finalização: Nuno Patrício viu o guardião Mendygaliyev impedir o segundo, aos 26, e Tiago Freitas atirou ao poste (38).

No reinício, após um desentendimento no setor defensivo luso na abordagem a um lance aparentemente controlado, Agimanov sofreu uma carga a despropósito do guardião Gonçalo Ribeiro na grande área e ele próprio converteu a respetiva grande penalidade (53), igualando o marcador no primeiro remate da sua equipa.

Portugal, que na fase final do Europeu de sub-17 de 2022 caiu nas meias-finais, com a França, respondeu com o controlo total do jogo e, depois de Gonçalo Moreira ter visto um adversário cortar uma bola em cima da linha de baliza (63), não teve dificuldades em chegar novamente à vantagem.

Gil Martins assinou o 2-1, aos 65, e Nuno Patrício festejou, aos 71, numa grande penalidade a castigar falta sobre o dinâmico Gonçalo Moreira, o jogador mais em foco no ataque luso, que também carimbou a sua marca no encontro com o quarto golo de Portugal, aos 74, após passe de Olívio Tomé.

Até ao apito final, Portugal engordou a goleada com tentos de Nuno Patrício, que 'bisou' aos 77 com segunda assistência de Tomé, e Diogo Sousa (85), num desvio em plena pequena área.

Portugal defronta as Ilhas Faroé no sábado, no Estádio Municipal da Belavista, em Parchal (Lagoa), e volta ao Estádio Algarve para jogar com a Eslovénia (22 de novembro).

Os dois primeiros classificados dos 13 grupos e os quatro melhores terceiros classificados - contando apenas os resultados contra os dois primeiros - apuram-se para a Ronda de Elite, a segunda fase de qualificação para o Europeu de 2023, que será disputado na Hungria.