Portugal inicia preparação para dupla jornada de apuramento para o Mundial'2022

Portugal concentra-se esta segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, para iniciar a preparação com vista à dupla jornada do Grupo A da fase de qualificação para o Mundial'2022, frente a República da Irlanda e Azerbaijão.

O campeão da Europa em 2016 volta a reunir-se, após o afastamento precoce no Euro'2020, diante da Bélgica, nos oitavos de final, sob as ordens do selecionador luso, Fernando Santos, que chamou 25 atletas, nos quais se destacam os estreantes Otávio e Diogo Costa, ambos do FC Porto, e Gonçalo Inácio, do Sporting.

Para hoje está agendado um treino com início às 17h30, no principal relvado da Cidade do Futebol, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, e que será antecedido de conferência de imprensa com um jogador a designar, isto às 17h00.

Fernando Santos deverá ter à disposição todos os jogadores convocados, incluíndo Nélson Semedo, que no domingo foi chamado para substituir o também lateral direito Ricardo Pereira, dado como indisponível depois de ter saído lesionado no jogo do Leicester frente ao Norwich, no sábado, para a Liga ingelsa.

Refira-se que a seleção portuguesa recebe a República da Irlanda na quarta-feira, no Estádio Algarve, e seis dias depois joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, vai defrontar o Qatar, num particular agendado para sábado, em Debrecen, na Hungria.

No arranque da qualificação, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0) e o Luxemburgo (3-1), e empatou na Sérvia (2-2), ocupando a liderança do grupo A, juntamente com os sérvios, ambos com sete pontos. Os luxemburgueses estão no terceiro posto, com três pontos, à frente de República da Irlanda e Azerbaijão, que ainda não pontuaram.