Portugal goleia Nigéria em Alvalade no último ensaio geral antes do Mundial

Bruno Fernandes foi a grande figura da equipa das Quinas, ao bisar no desafio.

A Seleção Nacional recebeu e goleou a Nigéria, de José Peseiro, por 4-0, no Estádio José Alvalade, naquele que foi o derradeiro teste de preparação para o Campeonato do Mundo do Catar.

Com António Silva a titular - o central de 19 anos, do Benfica, somou a primeira internacionalização A -, a formação lusa adiantou-se no marcador logo aos nove minutos. Após um passe sublime de João Félix, Diogo Dalot sentou o guardião Francis Uzoho e assistiu Bruno Fernandes, que, solto de marcação e com a baliza à mercê, abriu o ativo. Já depois da meia hora de jogo, aos 35", o médio do Manchester United, na conversão de uma grande penalidade, bisou no encontro e chegou aos 11 golos pela equipa das Quinas.

Na segunda parte, já depois de ter promovido quatro alterações ao intervalo, Fernando Santos lançou Gonçalo Ramos à passagem do minuto 66 e o avançado natural de Olhão tornou-se no 59º jogador que o selecionador estreou desde que assumiu o comando técnico de Portugal. Aos 81", a turma nigeriana dispôs de um penálti, mas Rui Patrício defendeu o remate de Emmanuel Dennis. Instantes depois, Raphaël Guerreiro serviu Gonçalo Ramos para o terceiro e, logo a seguir, João Mário concluiu uma jogada brilhante, fechando as contas de um triunfo categórico.

Recorde-se que, na fase final do Mundial, Portugal está inserido no Grupo H, juntamente com Gana, Uruguai e Coreia do Sul. A estreia do conjunto luso é diante da congénere africana, na próxima quinta-feira, dia 24, em Doha.