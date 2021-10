Portugal goleia Luxemburgo com Ronaldo em destaque

Portugal segue no segundo lugar do agrupamento, com 16 pontos, em seis jogos

Portugal segue no segundo lugar do agrupamento, com 16 pontos, em seis jogos, contra 17, em sete encontros, da Sérvia, que venceu em casa o Azerbaijão por 3-1.

A Seleção Nacional goleou o Luxemburgo por 5-0, no seu sexto e antepenúltimo encontro no Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, no Estádio Algarve.

Cristiano Ronaldo, aos 8, 13 e 87 minutos, os dois primeiros de grande penalidade, para chegar aos 801 golos como profissional, Bruno Fernandes, aos 17, e João Palhinha, aos 69, apontaram os tentos da formação das "quinas".

Portugal segue no segundo lugar do agrupamento, com 16 pontos, em seis jogos, contra 17, em sete encontros, da Sérvia, que venceu em casa o Azerbaijão por 3-1.