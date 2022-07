Portugal goleia Estónia na estreia da Liga Europeia de futebol de praia

No sábado, Portugal enfrenta a França e fecha esta ronda no domingo com a Suíça

A seleção portuguesa de futebol de praia goleou a Estónia, por 8-1, na primeira ronda do grupo B da primeira etapa da Liga Europeia, disputada no Estádio do Viveiro Jordan Santos, na Nazaré, Leiria.

A Estónia entrou bem e até fechou o primeiro período a vencer, mas Portugal reagiu no segundo e colocou-se em vantagem, impondo-se no terceiro e derradeiro período da partida.

No sábado, Portugal enfrenta a França e fecha esta ronda no domingo com a Suíça. O outro grupo é composto por Espanha, Itália, Alemanha e Azerbaijão.

A equipa das quinas ainda vai defrontar, em setembro, a Polónia para encerrar a fase de grupos.

Os vencedores dos grupos e os segundos classificados seguem para a final four da Liga Europeia, agendada para setembro (em Alghero, Itália) e carimbam ainda a presença nos Jogos Europeus de futebol de praia, que se realizam na Polónia.