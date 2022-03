Portugal goleia Arménia na Ronda de Elite de apuramento para o Europeu de sub-19

Redação com Lusa

A seleção portuguesa de futebol de sub-19, vice-campeã europeia em título, goleou hoje por 4-0 a Arménia, na primeira jornada do Grupo 3 da Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato da Europa de 2022.

A equipa orientada pelo selecionador Rui Bento chegou ao intervalo a vencer por 1-0, na cidade inglesa de Burton upon Trent, graças a um golo marcado por Matchói Djaló, aos 35 minutos, na marcação de uma grande penalidade, a punir falta na área da Arménia sobre João Neves.

Portugal, que se sagrou campeão em 1961, quando a prova se designava Torneio Internacional de Juniores, 1994 e 1999, sob o formato de sub-18, e 2018, chegou à goleada na segunda parte, por intermédio de Youssef Chermiti (49), Nuno Félix (51) e Diego Moreira (63).

A jornada inaugural completa-se hoje com o confronto entre República da Irlanda e Inglaterra, equipas que a seleção portuguesa vai defrontar no sábado, também em Burton upon Trent, e na próxima terça-feira, em Chesterfield, respetivamente.

Apenas o primeiro classificado dos sete grupos da Ronda de Elite assegura o apuramento direto para o Campeonato da Europa de 2022, juntando-se à Eslováquia, anfitriã da fase final, entre 20 de julho e dois de agosto.

Portugal chegou à final nas três últimas edições da prova - que não se realizou em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19 -, tendo conquistado o título em 2018, ao vencer a Itália (4-3, após prolongamento), e perdido o jogo decisivo em 2017, com a Inglaterra (2-1), e 2019, frente à Espanha (2-0).