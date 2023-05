Portugal goleado pela Alemanha no arranque do Europeu sub-17

Equipa das Quinas entra com o pé esquerdo na fase de grupos da prova.

A Seleção Nacional de sub-17 foi goleada esta quarta-feira por 0-4 pela Alemanha na primeira jornada da fase de grupos do Europeu da categoria, arrancando a prova com o pé esquerdo.

O marcador foi inaugurado aos 32 minutos por Noah Darvich, que aproveitou um passe errado de Momade em zona defensiva, seguindo-se um golo de Almugera Kabar aos 39', de canto.

Na segunda parte, Robert Ramsak aumentou a vantagem alemã para 3-0, bisando aos 90+4' e fixando o resultado final.

A Alemanha junta-se desta forma à França no topo do Grupo C do Europeu, após a vitória de "Les Bleus" diante da Escócia (3-1).

Já Portugal volta a entrar em campo no sábado, (14h00), tendo pela frente a congénere escocesa, em jogo da segunda jornada.