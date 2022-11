Portugal-Gana: com Bruno a maestro a música foi outra

UM A UM >> Análise ao desempenho individual dos jogadores da Seleção Nacional no Portugal-Gana (3-2), partida do Grupo H do Mundial'2022

Diogo Costa 5

Na estreia em Mundiais, sofreu dois golos sem qualquer culpa, mas a distração infantil em cima do apito final não pode acontecer. Aí, a sorte protegeu-o.