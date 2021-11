Portugal frente à Sérvia: Sanches, Bernardo e o 4 a Cristiano Ronaldo

UM A UM >> Portugal perde com a Sérvia e segue para o play-off de acesso ao Mundial'2022

Rui Patrício 5

A forte carga emocional da partida ajuda a explicar o 1-1. O remate era defensável, mas as mãos vacilaram e a bola entrou. Como atenuante (de peso), o desvio em Danilo no remate de Tadic. No 2-1 nada podia fazer.



João Cancelo 4

Fernando Santos considera-o o melhor lateral do mundo, mas não lhe deu liberdade para fazer o que mais gosta: atacar. Kostic aconselhava prudência, é verdade, mas nem por isso as cautelas o ajudaram a ganhar os duelos defensivos ao lateral do Eintracht. Viu-se às aranhas em vários lances.



José Fonte 5

Deixou por vezes algum espaço entre ele e João Cancelo. Teve um pormenor excelente aos 32", num corte em carrinho depois de Kostic ter ultrapassado Cancelo.



Rúben Dias 6

No jogo 100 pelas seleções (todos os escalões) assumiu a condução defensiva na ausência do patrão Pepe. Ganhou bolas com facilidade que impressiona e não foi por ele que a Sérvia saiu vencedora deste mata-mata.