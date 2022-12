Portugal finaliza preparação para a Suíça com duas ausências

Nuno Mendes e Danilo continuam de fora.

A Seleção Nacional arrancou esta segunda-feira para o último treino antes do embate com a Suíça (19h00 de terça-feira), a contar para os oitavos de final do Mundial, com as mesmas duas ausências da sessão de trabalho de domingo: Nuno Mendes e Danilo.

Fernando Santos contou assim com 24 jogadores no relvado, num dia em que o foco está (ainda mais) virado para Cristiano Ronaldo, depois de o jornal Marca anunciar que o acordo entre o capitão da Seleção Nacional e o Al Nassr, da Arábia Saudita, estará concluído, e de o selecionador voltar a abordar o momento da substituição do ex-Manchester United no jogo com a Coreia do Sul, admitindo não ter gostado "nada" das imagens que viu apenas depois da entrevista rápida e da conferência de Imprensa da referida partida.