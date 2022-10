"Portugal favorito no Mundial? Acho que sim, temos todas as possibilidades de ganhar"

Declarações de Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, em entrevista à Betano, site de apostas desportivas.

O Mundial está a chegar, estás ansioso? "Sim, no final de tudo um jogador português quer estar bem no clube e fazer tudo pelo clube, que é o que nos dá a presença na Seleção. Estou muito ansioso e, acima de tudo, motivado, para que chegue e que possamos trazer os melhores resultados para o nosso país".

Portugal está no lote de favoritos? "Acho que sim, que temos todas as possibilidades de ganhar o Mundial. É óbvio que temos de pensar jogo a jogo, pois cada jogo tem a sua história. Temos de ter os pés bem assentes na terra, mas não vou mentir: somos um dos candidatos a ganhar o Mundial e temos de pensar assim, pois isso é que nos vai dar a gasolina para poder vencer todos os jogos".

Quem são os outros favoritos? "Talvez França, que é campeã do mundo. Foi a equipa que me surgiu de imediato à cabeça. Mas temos de pensar em nós e encarar o Mundial com os pés bem assentes no chão e pensar jogo a jogo".

Portugal vai defrontar Uruguai, Gana e Coreia do Sul na fase de grupos: "Podemos passar neste grupo, mas sabemos que vai ser muito difícil, pois hoje em dia não há jogos fáceis, especialmente no Mundial, competição onde estão as melhores seleções. E sabendo da motivação que os outros jogadores também têm de fazer o melhor pelo país".