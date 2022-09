Portugal perde com a Espanha e falha acesso à final-four da Liga das Nações

A equipa das Quinas perdeu em Braga frente à Espanha e ficou no segundo lugar do Grupo A2 da terceira edição da competição.

A Seleção Nacional falhou o acesso à final-four da Liga das Nações, depois de perder por 0-1 diante da Espanha.

No Municipal de Braga, que contou com 28196 espectadores nas bancadas, Portugal esteve perto de marcar na primeira parte, por intermédio de Rúben Neves, Rúben Dias, Diogo Jota e Bruno Fernandes.

No segundo tempo, logo a abrir, Cristiano Ronaldo dispôs de uma excelente oportunidade para inaugurar o marcador, mas Unai Simón negou as intenções do capitão luso.

Na entrada para os últimos 25 minutos do encontro, a "La Roja" começou a chegar com perigo à baliza portuguesa e, aos 88 minutos, Morata atirou a contar, após assistência de Nico Williams.

Portugal falha pela segunda vez consecutiva a fase final da prova, depois de se ter sagrado vencedor da edição inaugural.