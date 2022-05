Portugal estreia-se no Europeu de Sub-17: "Queremos entrar com o 'pé direito'"

Europeu Sub-17: seleção portuguesa otimista antes da estreia e a querer pensar "jogo a jogo"

treinador Rui Bento, que substitui José Lima no jogo de Portugal com a Escócia, no arranque do Europeu de sub-17, disse esta segunda-feira que todos esperam uma "participação positiva".

"Respeitamos todos os adversários, porque sabemos da qualidade que cada um tem. Esperamos que os nossos jogadores sejam felizes e esperamos ter uma participação positiva. Pensamos jogo a jogo, olhando com muito respeito para todas as equipas. Depois veremos o que a nossa qualidade de jogo nos proporciona", assinalou Rui Bento, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

O técnico estará na terça-feira à frente da equipa das Quinas, num momento em que o selecionador José Lima está infetado com o novo coronavírus e não pode ainda dar o seu contributo à seleção, no primeiro jogo do grupo D.

"Tivemos a infelicidade de o nosso treinador ainda não estar, esperemos que corra tudo bem e já possa vir para o segundo jogo. No entanto, o mister José Lima tem estado sempre presente, hoje em dia felizmente já é possível graças às novas tecnologias", disse ainda Rui Bento.

Leia também Santa Clara Jogadores do Santa Clara pedem à SAD mais respeito por Mário Silva Onda de solidariedade cresceu após o final do jogo em Alvalade. Ricardo Pacheco, presidente do clube, foi o primeiro a contestar a não continuidade do técnico, que tinha acordo apalavrado.

Já Diogo Monteiro, capitão de equipa, disse que a vontade é a de entrar da melhor forma na competição, na qual Portugal tem como adversários Escócia (17 de maio, em Lod), Suécia (20 de maio, em Lod) e Dinamarca (23 de maio, em Ramat Gan).

"A equipa está preparada, estamos todos focados em fazer um grande jogo. Sabemos que vai ser um jogo muito importante, por ser o primeiro, e queremos entrar logo com o 'pé direito'. Queremos ganhar, mesmo sabendo que a Escócia tem uma boa equipa", considerou o defesa.

O jogo de terça-feira entre Portugal e Escócia, da primeira jornada do grupo D, disputa-se a partir das 18h00.

No Europeu, a disputar entre hoje e 01 de junho em Israel, os dois primeiros classificados dos quatro grupos qualificam-se para os quartos de final da competição.