"Portugal? Estou a pensar em nomes como Rui Costa, Luís Figo, Paulo Sousa..."

Inglaterra descarta vantagem pela melhor firmeza na primeira fase do Europeu sub-21

A Inglaterra vai entrar sem superioridade emocional ante Portugal, no domingo, nos quartos de final do Europeu de futebol de sub-21, apesar de ambos terem contrastado na primeira fase, projetou este sábado o selecionador Lee Carsley.

"As duas equipas chegaram aqui por caminhos diferentes, mas, ao mesmo tempo, acho que será uma partida muito nivelada. Temos máximo respeito por Portugal. Sendo difícil, espero que seja um grande jogo", frisou o técnico irlandês, em conferência de imprensa.

Portugal, que terminou na segunda posição do Grupo A, defronta a Inglaterra, vencedora invicta da poule C e campeã do torneio em 1982 e 1984, no domingo, a partir das 20h00 locais (17h00 em Lisboa), no Estádio Ramaz Shengelia, na cidade georgiana de Kutaisi.

"A equipa deles joga sempre a um nível muito alto. Portugal tem a reputação de produzir jogadores de topo. Estou a pensar em nomes como Rui Costa, Luís Figo, Paulo Sousa... São jogadores de classe mundial. Além disso, eles ocupam o segundo lugar do ranking da UEFA [no escalão de esperanças], enquanto nós somos sextos colocados", indicou.

Lee Carsley foi questionado acerca do potencial de Diego Moreira, um dos 23 jogadores atualmente ao serviço da seleção portuguesa de sub-21, num dia em que foi oficializado como reforço dos ingleses do Chelsea, após ter deixado o Benfica em final de contrato.

"Portugal reúne muitos bons jogadores. Todos são dotados tecnicamente e aqueles que alinham na Premier League poderão transferir as suas capacidades e competências para o campo. Diego Moreira? É um dos muitos bons jogadores que Portugal possui", referiu.

Ao lado do selecionador de Inglaterra, Anthony Gordon também enalteceu a aptidão para "produzir jogadores de muita qualidade" e "ter sempre boas equipas" por parte dos lusos, que derrotaram os três leões nos três embates disputados entre ambos em fases finais.

"Não creio que sejamos favoritos. É vencer ou vamos imediatamente para casa. Os jogos que fizemos anteriormente não importam. O que nos interessa é este desafio. Essa é que é a grande questão. Estou à espera de que seja uma partida muito boa e iremos ver duas equipas de topo a dar tudo para vencer", antecipou o extremo do Newcastle, de 22 anos.