O lugar de Portugal na Liga das Nações e uma nota sobre o próximo sorteio

Face a esta posição, a seleçao portuguesa deverá integrar o segundo pote, juntamente com Países Baixos, Dinamarca e Alemanha, no sorteio de 2023 da prova.

A seleção portuguesa de futebol vai finalizar a edição 2020/21 da Liga das Nações no quinto lugar do ranking, depois de ter vencido a competição em 2019, detendo o melhor registo entre as equipas não apuradas para a final four.

A equipa das Quinas somou 13 pontos na competição, o melhor terceiro registo entre as seleções presentes na Liga A, atrás de França, que venceu o grupo de Portugal, com 16 pontos, e da Bélgica, que obteve 15.

Itália e Espanha, seleções ambas apuradas para a final four da prova, contabilizaram 12 e 11, respetivamente, estando os quatro primeiros lugares da hierarquia reservados para as seleções presentes nas meias-finais da competição, que vai ser disputada em Itália, entre 07 e 10 de outubro de 2021.

Atendendo a esta posição no ranking, no sorteio para a Liga das Nações de 2023, Portugal deverá integrar o segundo pote, juntamente com Países Baixos, Dinamarca e Alemanha.