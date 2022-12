"Portugal é uma equipa talhada para estas competições, sem ser exuberante"

Carlos Carvalhal diz que Portugal pode ir longe no Mundial e até vencê-lo

Carlos Carvalhal considerou que, não sendo favorito, Portugal pode chegar longe no Mundial'2022 e até vencê-lo.

"Portugal é uma equipa talhada para estas competições, é uma equipa equilibrada, que joga com muitos médios e que, sem ser exuberante, tem um nível de performance equilibrado, sobretudo nos jogos de "mata-mata". Tudo pode acontecer. Pode ser eliminado, sim, mas também pode chegar à final e vencer, porque é uma equipa que tem esse perfil. Não há nenhuma super-equipa no Mundial e, mesmo sem ser favorito, coloco Portugal como um dos candidatos a ir longe e, quiçá, vencer", afirmou à margem de uma cerimónia que decorreu no Theatro Circo, em Braga.

Carlos Carvalhal, que hoje cumpre 57 anos, treina atualmente os espanhóis do Celta de Vigo e mostrou-se satisfeito com esta nova experiência fora do país.

A Câmara municipal de Braga atribuiu 43 medalhas de mérito municipais a várias entidades e personalidades que se notabilizaram pelos seus feitos cívicos ou méritos pessoais e Carlos Carvalhal recebeu a medalha Grau Ouro.

"Nunca esperava ser agraciado na minha cidade. Não é fácil, em Portugal, sermos agraciados em vida. Quando o presidente da autarquia, Ricardo Rio, me ligou a falar da possibilidade, fiquei sensibilizado e muito emocionado. É um orgulho muito grande levar o nome de Braga a muitos cantos do Mundo. Tal como quando venci a Taça de Portugal pelo Braga, ser homenageado na minha cidade é algo que me marca para o resto da vida", assumiu.