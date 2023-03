"Portugal é sempre favorito no que quer que seja"

Redação com Lusa

Pedro Neto aponta Portugal como um dos "favoritos" no Euro'2023 de sub-21

O avançado Pedro Neto considerou que a seleção portuguesa de futebol de sub-21 é uma das favoritas a vencer o Euro2023 da categoria, que se disputa a partir de junho, na Roménia e na Geórgia.

"A seleção portuguesa está sempre com confiança. Pela nossa qualidade somos sempre favoritos no que quer que seja. A equipa sente-se bem e o mais importante é que representar Portugal seja um motivo de orgulho para todos nós", disse o atacante, que joga nos ingleses do Wolverhampton.

Para preparar essa participação no Campeonato de Europa, os sub-21 de Portugal, que começaram um estágio na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, têm um duplo teste, frente à Roménia, na sexta-feira, e com a Noruega, em 28 de março.

Pedro Neto considerou que estes ensaios "são muito importantes para os jogadores entenderem as ideias de jogo" do selecionador Rui Jorge, embora apontado a vitória como um dos principais objetivos.

"É importante todos os jogadores se adaptarem às características uns dos outros. A qualidade que temos individualmente certamente vai construir um coletivo muito forte. O tempo [de preparação] é curto e temos de estar no nosso melhor", frisou o jogador.

A seleção nacional de sub-21 vai trabalhar até quarta-feira na Póvoa de Varzim, partindo nesse dia para a Roménia, onde tem o primeiro ensaio, na sexta-feira, às 17h00, em Bucareste.