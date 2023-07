"Portugal é favorito no Europeu sub-19, mas há outras seleções muito fortes"

Euro sub-19: Carlos Borges e Rodrigo Ribeiro ambicionam conquista do troféu.

Os avançados Carlos Borges e Rodrigo Ribeiro, que integram a convocatória da seleção portuguesa sub-19 para o Campeonato da Europa da categoria, ambicionam a conquista do troféu e colocam Portugal entre os favoritos.

"O nosso objetivo é trazer a taça cá para Portugal. Temos um mister muito exigente e nós sabemos que não vai ser fácil, mas vamos fazer por isso", frisou Carlos Borges, em entrevista à agência Lusa, realizada na Cidade do Futebol, antes da partida para Malta.

A equipa jovem das quinas procura repetir os feitos das últimas três participações, em que outras gerações lograram a conquista do troféu, em 2018, e alcançaram ainda duas finais, perdidas, em 2017 e 2019, no regresso às fases finais, depois da ausência em 2022.

"Temos um registo fantástico, portanto vamos tentar fazer igual, se não melhor. Vamos dar o nosso máximo e vamos tentar ganhar", reforçou o dianteiro do Manchester City.

Também Rodrigo Ribeiro, que representa o Sporting, mostrou ambição de conquistar o troféu continental do escalão, mas salientou também as dificuldades que encontrarão.

"Em qualquer competição, acho que Portugal é uma seleção favorita, mas sabemos da dificuldade que é um Campeonato da Europa. Na minha opinião, Portugal é favorito, mas há outras seleções muito fortes. Qualquer seleção vai ser muito difícil", sublinhou.

Rodrigo Ribeiro realçou a responsabilidade que têm por jogarem "com o símbolo das quinas ao peito", que os obriga a dar o seu máximo, para a qualidade vir "ao de cima", como na fase de qualificação, com três vitórias, sete golos marcados e nenhum sofrido.

"Só mostra a qualidade que temos e que demonstrámos na Ronda de Elite. Agora, é transportar para o Europeu esse trabalho que temos vindo a fazer desde os sub-15. Já não é só deste ano, há muito tempo que temos vindo a trabalhar e, agora, estamos no momento de mostrar a nossa qualidade", afiançou o ponta de lança da seleção sub-19.

No Europeu em Malta, Portugal inicia a competição na segunda-feira diante da Polónia, na cidade de Paola, seguindo-se a Itália, em Ta"Qali, na quinta-feira, e, na derradeira jornada do Grupo A, no dia 9 de julho, a seleção anfitriã Malta, na cidade de Xewkija.

"Se estão no Campeonato de Europa e passaram a Ronda de Elite, é porque têm muita qualidade e são seleções muito fortes. Não podemos olhar pelo nome porque às vezes, como vimos nos sub-21, as seleções com um nome não tão grande são muito fortes e temos de encarar cada jogo como uma final, com a dificuldade que vai existir", alertou.

Já Carlos Borges apontou que o grupo de trabalho está "mais focado" em si, ao invés ainda dos oponentes, que "são fortes e gostam de jogar bola longa em profundidade".

Rodrigo Ribeiro, que aos 18 anos já se estreou pela equipa sénior do Sporting, sendo um dos poucos, na seleção de sub-19, que atingiu já esse patamar, não considera que isso lhe confira maior responsabilidade, uma vez que remam "todos para um mesmo objetivo", tendo ele um objetivo pessoal de, como avançado, ser o melhor marcador do torneio.

"Todos os avançados gostam de marcar golos e ajudar a equipa, principalmente. Acho que os golos, se dermos tudo, acabam por sair naturalmente. Se dermos o máximo ao ajudar a equipa, os golos são uma consequência do trabalho", referiu Rodrigo Ribeiro.

Carlos Borges apresentou números impressionantes ao serviço das equipas de sub-21 e sub-19 dos ingleses do Manchester City, com 29 golos em 33 jogos realizados, que lhe valeram a distinção como melhor jogador da Premier League 2, para jovens jogadores, tendo faltado apenas a estreia na equipa principal, que entende ser o "próximo passo".

"No início, tu tens os teus planos. Obviamente, queres ganhar os troféus e tudo o mais, mas acabou por ser uma grande época e estou muito feliz", exultou o jovem avançado.

Os dois primeiros de cada agrupamento apuram-se para as meias-finais da competição, agendadas para o dia 13 de julho, enquanto o jogo decisivo será jogado em 16 de julho.