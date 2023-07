Portugal domina melhor onze do Europeu sub-19: confira os eleitos

Gonçalo Ribeiro, Gabriel Brás, Hugo Félix e Carlos Borges integraram o melhor do onze do torneio.

Apesar de ter sido derrotado pela Itália na final do Europeu de sub-19 (0-1), Portugal é a seleção mais representada no melhor onze do torneio, tendo quatro jogadores incluídos.

A UEFA divulgou esta quinta-feira as escolhas, que foram realizados por observadores técnicos, com o guarda-redes Gonçalo Ribeiro (FC Porto), o central Gabriel Brás (FC Porto) e os avançados Hugo Félix (Benfica) e Carlos Borges (Manchester City) a integrarem a equipa.

Portugal também marcou presença na escolha dos cinco melhores golos do Europeu, com o golo de João Gonçalves frente à Itália (5-1), na segunda jornada na fase de grupos, a ser um dos lances premiados.

Confira o melhor onze do Europeu sub-19:

Guarda-redes: Gonçalo Ribeiro (Portugal)

Defesa: Filippo Missori (Itália)

Defesa: Alessandro Dellavalle (Itália)

Defesa: Gabriel Brás (Portugal)

Defesa: Álex Valle (Espanha)

Médio: Niklas Ødegård (Noruega)

Médio: César Palacios (Espanha)

Médio: Luis Hasa (Itália)

Avançado: Hugo Félix (Portugal)

Avançado: Víctor Barberá (Espanha)

Avançado: Carlos Borges (Portugal)