Portugal deve "estar de sobreaviso" ante a Macedónia: "Também ganhou à Alemanha..."

Macedónia do Norte eliminou a Itália no play-off de acesso ao Mundial

Schweinsteiger, na rede social Twitter, ilustrou o perigo da turma balcânica ao recordar um triunfo desta sobre a "Mannschaft" na fase de apuramento para o Catar'2022

À boleia da surpreendente eliminação da Itália ante a Macedónia do Norte, no play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de 2022, o alemão Bastian Schweinsteiger alertou Portugal quanto à capacidade da equipa balcã em bater o pé a seleções teoricamente mais fortes, relembrando um agasto sentido no ano passado.

"(...) A Macedónia do Norte também ganhou à Alemanha no ano passado... É uma equipa difícil. Portugal tem de estar de sobreaviso", escreveu o antigo médio da "Mannschaft", na rede social Twitter, após o jogo entre Macedónia e Itália (1-0).

A formação balcânica, tal como na passada quinta-feira, surpreendeu o mundo do futebol, a 31 de março de 2021, ao vencer a Alemanha (1-2) na terceira jornada do grupo J de apuramento para o Mundial, num jogo em que também foi dominada.

A Macedónia do Norte bateu a Itália, por 1-0, com um golo de Trajkovski, aos 90+2', tendo os atuais campeões da Europa, autores de 32 tentativas de golo contra apenas quatro, falhado, de forma inédita, o segundo Mundial consecutivo.

Portugal é o adversário que segue no play-off de acesso ao Catar'2022. As duas equipas defrontam-se, na próxima terça-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.