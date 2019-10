Portugal desce ao sexto lugar no ranking da FIFA

A seleção das quinas voltou a trocar de posição com o Uruguai.

Portugal desceu do quinto para o sexto lugar do ranking da FIFA, divulgado esta quinta-feira pelo organismo regulador do futebol mundial, numa lista que continua a ser liderado pela Bélgica, seguida da França e do Brasil.

A seleção das quinas voltou a trocar de posição com o Uruguai, estando agora com menos 10 pontos do que a seleção sul-americana, e menos 19 do que a Inglaterra, que é quarta.

A Colômbia, treinada por Carlos Queiroz, desceu do nono para o 10.º lugar, por troca com a Argentina, enquanto a Espanha ocupa a oitava posição, atrás da Croácia, que subiu um lugar, e está a apenas um ponto de Portugal.

Entre as outras seleções com técnicos portugueses, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, desceu duas posições para o 39.º lugar, os Camarões, treinados por António Conceição, subiram da posição 53 para a 52, e o Burkina Faso, orientado por Paulo Duarte, subiu uma posição, para o 60.º posto.

O Bahrain, treinado por Hélio Sousa e que no mês passado era 105.º classificado, subiu quatro posições e é a primeira seleção fora do 'top-100', no lugar 101.

Entre os países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde tem a melhor posição, no 77.º lugar, seguindo de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, no 112.º, 120.º e 123.º lugares, respetivamente, enquanto São Tomé e Príncipe é 180.º, e Timor-Leste 198.º.

- 'Ranking' da FIFA em 24 de outubro:

1. (1) Bélgica, 1.755.

2. (2) França, 1.726.

3. (3) Brasil, 1.715.

4. (4) Inglaterra, 1.651.

5. (6) Uruguai, 1.642.

6. (5) Portugal, 1.632.

7. (8) Croácia, 1.631.

8. (7) Espanha, 1.625.

9. (10) Argentina, 1.617

10.(9) Colômbia, 1.615

(...)

39. (37) Coreia do Sul, 1.466.

51. (52) Camarões, 1.409.

60. (61) Burkina Faso, 1.378.

77. (78) Cabo Verde, 1.319.

101. (105). Bahrain, 1.220.

112. (112) Moçambique, 1.181.

120. (121) Angola, 1.161.

123. (123) Guiné-Bissau, 1.155.

180. (190) São Tomé e Príncipe, 934.

183. (184) Macau, 922.

198. (199) Timor-Leste, 879.