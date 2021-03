Portugal cumpriu treino na Sérvia e viaja hoje para o Luxemburgo

A informação publicada no sítio oficial da FPF na Internet não esclarece se o médio João Moutinho, que ficou de fora do jogo com a Sérvia, por indisponibilidade física, participou na sessão, realizada à porta fechada.

A seleção portuguesa realizou este domingo o primeiro treino com vista ao jogo de terça-feira com o Luxemburgo, em Belgrado, onde no sábado empatou com a Sérvia 2-2, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos "dividiram-se entre o treino no relvado e o trabalho de recuperação no ginásio para os titulares do encontro" com a Sérvia, do Grupo A europeu de qualificação para o Mundial'2022, cuja fase final se vai disputar no Catar.

A comitiva lusa parte ainda hoje, às 16:00 (hora de Lisboa), rumo à cidade do Luxemburgo, onde na segunda-feira, às 16:30, realizará o treino oficial, antecedido, às 15:45, da conferência de imprensa de antevisão da partida, feita por Fernando Santos e um jogador a designar.

A seleção portuguesa defronta a congénere do Luxemburgo na terça-feira, em jogo da terceira jornada do agrupamento, no estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo, com início às 19:45 (hora de Lisboa), que será dirigido pelo árbitro russo Sergei Ivanov.

Portugal, que se estreou na quarta-feira com um triunfo sobre o Azerbaijão, por 1-0, reparte a liderança do Grupo A com a Sérvia, ambos com dois jogos realizados e quatro pontos, mais um do que o Luxemburgo, terceiro, com apenas um jogo disputado, enquanto Azerbaijão e República da Irlanda ainda não pontuaram.