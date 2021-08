Portugal cumpre último treino antes de defrontar a República da Irlanda

Novo apronto da Seleção Nacional deverá ser feito por todos os atletas convocados por Fernando Santos, à exceção do dispensado Gonçalo Inácio

A seleção portuguesa de futebol realiza, esta terça-feira, o segundo e último treino, que deverá contar com os todos os convocados, antes do embate com a República da Irlanda, do grupo A da fase de qualificação para o Mundial2022.

Na passada segunda-feira, apenas subiram ao relvado 16 dos 25 eleitos, mas desta vez o selecionador português, Fernando Santos, já deverá ter à disposição todos os atletas, depois dos ausentes terem efetuado trabalho de ginásio.

A exceção é o defesa Gonçalo Inácio, que se estreou em convocatórias da seleção AA portuguesa, mas não vai integrar os trabalhos, uma vez que foi dado como "indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF".

O segundo apronto está agendado para as 10h30, no principal relvado da Cidade de Futebol, em Oeiras, antes da realização da conferência de imprensa de antevisão ao desafio com os irlandeses, a partir das 12h30, com a presença de Fernando Santos e de um jogador.

A seleção portuguesa recebe a República da Irlanda esta quarta-feira, no Estádio Algarve, e seis dias depois joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, vai defrontar o Qatar, num particular agendado para 04 de setembro, em Debrecen, na Hungria.

No arranque da qualificação, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0) e o Luxemburgo (3-1), e empatou na Sérvia (2-2), ocupando a liderança do grupo A, juntamente com os sérvios, ambos com sete pontos.

Os luxemburgueses estão no terceiro posto, com três pontos, à frente de República da Irlanda e Azerbaijão, que ainda não pontuaram.