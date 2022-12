Fernando Santos frisou a importância de ter quatro dias de descanso e percebe-se porquê: desde o início de 2022/23, os eleitos da Seleção acumularam mais carga do que os suíços.

Portugal dá esta terça-feira (19h00), no imponente Estádio de Lusail, aquele que se espera que seja o primeiro de quatro passos na fase a eliminar do Mundial. A Seleção Nacional vai defrontar a Suíça, nos oitavos de final, quatro dias depois de ter perdido frente à Coreia do Sul (2-1), no encerramento da fase de grupos.