Portugal continua a preparar jogo de Dublin e ainda com uma baixa

Bernardo Silva, tal como na terça-feira, não integrou a sessão.

Bernardo Silva voltou a ser baixa no treino que a seleção portuguesa realizou na manhã desta quarta-feira, tendo sido o único ausente nos 15 minutos abertos aos jornalistas.

"Mialgias de esforço" e "cansaço muscular" foram as expressões utilizadas pelos funcionários da Seleção para justificar na sessão de ontem, terça-feira, a ausência do futebolista que no fim do mês passado e início deste fez três jogos em oito dias pelo Manchester City.

Portugal joga na República da Irlanda na quinta-feira (19h45), decidindo com o Sérvia, no Estádio da Luz, o apuramento direto (primeiro lugar do grupo) no próximo domingo, à mesma hora.